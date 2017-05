Governo investe R$ 6,2 milhões em obras de esgotamento sanitário em Anastácio

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul investe mais de R$6,2 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Anastácio, região Oeste do Estado, com a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com capacidade de tratar 20 litros por segundo.

A obra está em andamento e em uma segunda etapa serão implantados 4.788 metros de rede coletora, 271 ligações domiciliares, 2.320 metros de linhas de recalque e 210 metros de emissário. O pacote de investimentos, com recursos próprios da Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e federais, por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) o saneamento básico inclui, ainda, duas estações elevatórias.

O diretor presidente da empresa, Luiz Rocha, ressalta a importância de um investimento como esse. “Essa é mais uma obra que proporciona melhor qualidade de vida da população. Estamos seguindo a diretriz do Governo do Estado para que a população do MS seja cada vez mais bem atendida”, disse.

Danilo Pires do Espírito Santo, gerente da Sanesul naquela região, também aponta como essa empreita é fundamental. “Esta relevante obra terá importante contribuição para a saúde, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico de Anastácio”, falou.

Infraestrutura

Na segunda-feira (8.5), o governador Reinaldo Azambuja, em visita ao município, anunciou a revitalização da principal avenida de Anastácio, Manoel Murtinho, numa extensão de quatro quilômetros (BR-262 ao Frigorífico JBS), e garantiu ao prefeito Nildo Alves a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Taquarussu, na MS-170, que beneficiará colônias agrícolas e comunidade indígenas.

“A presença do governo em Anastácio, como em todos os 79 municípios, com obras e serviços, prova que mesmo na crise estamos tendo a capacidade, além de cumprir com as obrigações, trazer investimentos que as lideranças políticas locais priorizaram para a população”, afirmou o chefe do Executivo.

Reforma de escolas

Na saúde, o Estado repassou em dois anos ao município o total de R$ 1,950 milhão para atendimento em farmácia básica, saúde da família, vigilância sanitária, sistema penitenciário e outras áreas. Na habitação, serão construídas 51 moradias (o projeto está em análise na Caixa Econômica Federal). São recursos federais com contrapartida do Estado.

O governo também destinou R$ 9,2 milhões em obras de reformas e reparos emergenciais nas escolas estaduais Romalino Alves de Albres e Deputado Carlos de Souza Medeiros. Grande parte dos recursos estão sendo aplicados em serviços de tratamento e recuperação do reservatório de água na Romalino Albres, em andamento.

Sílvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

