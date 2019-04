Governo investe no esporte para reforçar ações sociais e de solidariedade

Campo Grande (MS) – Na noite desta terça-feira, dia 09, o governador Reinaldo Azambuja prestigiou o lançamento da Copa Campo Grande de Futebol Amador. Em seu discurso Reinaldo enfatizou que vem investindo no esporte, por entender que representa uma importante ferramenta na execução de políticas públicas na área social.

A Copa Campo Grande é resultado de mais uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura da Capital, em que a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) contribuiu com R$ 35 mil do Fundo de Investimento Esportivo (FIE).

O governador ainda anunciou que será liberado mais R$ 25 mil em materiais esportivos para os times que participam da disputa que terá início no próximo dia 27 no campo de futebol do bairro Estrela do Sul.

A Copa Campo Grande de Futebol Amador conta com 120 times masculino e feminino divididos em 7 grupos por região (Centro, Segredo, Prosa, Anhandui, Imbirussu, Lagoa e Bandeira). A final será no dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande. Posteriormente, será realizada disputa entre os campeões das 7 regiões, com a final prevista para 11 de outubro, data da criação do Estado de Mato Grosso do Sul.

Além de estimular a prática de esportes, a Copa ainda é um convite à solidariedade, com a arrecadação de alimentos que serão destinados às famílias carentes da Capital.

