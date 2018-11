Governo entrega de novas viaturas para PM

Sete novas viaturas e um caminhão guincho foram entregues pelo Governo do Estado à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) nesta terça-feira, dia 27. Um investimento de mais R$ 913,4 mil na compra dos novos veículos, que irá beneficiar oito municípios nesta etapa. Segundo o governador Reinaldo Azambuja, outras cinquenta serão entregues até o início do próximo ano.

Os veículos foram adquiridos com recursos das multas de trânsito aplicadas pelos municípios. Do total dos recursos arrecadados com as multas, 10% é destinado ao Detran-MS, 30% para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que investe em melhorias nos serviços prestados em todas as cidades e 60% volta para os municípios e são aplicados pelas prefeituras.

Reinaldo lembrou que no próximo dia 12, os governadores voltam a se reunir com a equipe do presidente eleito. Desta vez as reivindicações serão entregues ao futuro Ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Na ocasião também foi apresentado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) o Kit Robô Antibomba.