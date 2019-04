Governo investe em melhorias no sistema operacional do aeroporto de Bonito

Ao todo, serão investidos R$ 5,54 milhões, sendo 70% dos recursos provenientes da União e 30% do Estado - Foto: Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul realizará em 90 dias o processo licitatório para contratação dos serviços de aquisição e implantação do Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (Papi) para o aeroporto de Bonito, sob a administração do Estado. O sistema de auxílio visual à navegação aérea é o primeiro passo para homologar voos por instrumento no aeródromo da cidade turística.

A compra do Papi foi autorizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério da Infraestrutura. O investimento dos governos federal e estadual, no valor de R$ 1 milhão, propiciará melhorias ao transporte de passageiros àquela região, cuja logística ainda tem problemas por fatores limitadores, como o cancelamento de procedimentos de aterrisagem por mau tempo devido ao sistema operacional atual.

O recurso autorizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil faz parte de um convênio com o Governo do Estado para obras de adequações e ampliações no aeroporto de Bonito, firmado em 2016. Ao todo, serão investidos R$ 5,54 milhões, sendo 70% dos recursos provenientes da União e 30% do Estado.

O Papi é um sistema de auxílio visual à navegação aérea, que tem por objetivo informar os pilotos sobre a altitude ideal da aeronave na fase de aproximação para pouso. Além disso, ele reforça o nível de segurança às operações.