Governo intensifica Campanha do Agasalho 2017 para se antecipar ao frio

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja e a primeira-dama Fátima Azambuja intensificaram os trabalhos da Campanha do Agasalho 2017 e realizaram um encontro nesta terça-feira, no Buffet Yotedy, em Campo Grande. Intitulado “Chá Aqueça uma Vida”, o encontro teve a entrada paga em agasalhos e cobertores e serviu para mobilizar diferentes setores da sociedade.

Neste ano, o Governo do Estado antecipou a campanha para que a entrega das doações às famílias seja feita antes da chegada do Inverno, em junho. A meta é dobrar as doações do ano passado.

Em 2016, 24 instituições foram beneficiadas com 26 mil peças arrecadadas – entre cobertores, roupas infantis e adulto. Na ocasião, a arrecadação já foi 126% maior que no ano anterior, mostrando a credibilidade crescente da campanha.

Além das peças que serão arrecadadas, o Governo do Estado irá realizar a entrega de cobertores e agasalhos para os 79 municípios do Estado.

Pontos de coleta – Interessados em participar da campanha podem depositar as doações nos pontos de coleta instalados em todas as secretarias estaduais e demais órgãos públicos. Neste ano, Águas Guariroba e Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) são parceiros e também possuem pontos de coleta. Podem ser doadas roupas ou agasalhos novos e usados em bom estado de conservação, até o dia 5 de maio.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários