Governo injeta mais de R$ 12 milhões em infraestrutura, saúde e saneamento de Caracol

Dando continuidade ao projeto de regionalização da saúde e promoção do desenvolvimento dos municípios, o Governo do Estado anunciou, durante agenda no município de Caracol neste sábado (20.06), expressivos investimentos para a saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico da região.

“Com o apoio da prefeitura e da bancada estadual e federal, conseguimos destinar importantes recursos para o fortalecimento da saúde e melhoria da infraestrutura da região. Firmamos convênio para a pavimentação de diversas ruas de Caracol e autorizamos a ampliação da rede de esgoto beneficiando 950 famílias. Obras que contribuem com o desenvolvimento econômico e social do município”, destacou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, durante live para anúncio dos investimentos.

Na ocasião foi inaugurada a revitalização do Hospital Rita Antônia Maciel Godoy; da sala de parto humanizado, que recebeu o nome de Manoelina Cristaldo, executada com R$ 160 mil de recursos estaduais (fundo a fundo) e R$ 100 mil de contrapartida da prefeitura municipal. Também foi anunciada a compra de mais uma ambulância para a cidade, no valor de R$ 200 mil, por meio de emendas parlamentares dos deputados Paulo Corrêa, Zé Teixeira e Professor Rinaldo.

“São obras que vão otimizar a vida da nossa sociedade e, como filhos desta terra, vê-la crescer e se desenvolver é muito importante para nós”, completou o morador Renato Ocampos, técnico em contabilidade

Asfalto em 95% do município

Durante a agenda foi firmado um convênio no valor de R$1,7 milhão para a pavimentação de diversas ruas do município e ampliação da cobertura de asfalto de 70% para 95% da cidade. Também foi autorizada a licitação para execução de 25km de rede de esgoto e construção de uma elevatória pela Sanesul. Atualmente, a cobertura é de 30%, com o incremento passará para 90% de rede de tratamento dos resíduos.

Obras de infraestrutura muito aguardadas pela gestão municipal: “A importância dessas obras e serviços para nossa cidade é gigantesca e vai impactar positivamente a qualidade de vida da nossa gente, além de gerar emprego e renda para nossa região”, frisou o prefeito de Caracol, Rogério Rosalin. “Essa gestão municipalista do governador Reinaldo está transformando nossa região.

Fomento da Pecuária e Geração de Empregos

Jaime Verruck ressalta a ampliação nas vagas de emprego

As autoridades também conferiram as obras de reforma e ampliação do frigorífico municipal. Além dos R$ 899 mil do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal (FADEFE), destinados por meio de convênio com a Semagro, o frigorífico recebeu cerca de R$ 1,8 milhão de emendas dos deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet para a aquisição de maquinário. A previsão de conclusão das obras é final de 2021, ampliando a capacidade diária de abate e gerando cerca de 500 novos empregos, além do aumento na capacidade de abate para 400 cabeças de gado.

“Temos um trabalho focado em empregos aqui para Caracol. Utilizando recursos do Fundo de apoio a industrialização podemos levar investimentos para indústrias de menor porte e fazer isso acontecer. Aliado a todas as ações que foram assinadas neste ato – infraestrutura, saneamento e saúde – a população também aguarda pelas vagas de emprego e esperamos que até o ano que vem esse frigorifico seja finalizado e possa gerar mais de 400 novos postos de trabalho”, ressaltou Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar.

Agricultura Familiar

Também foi anunciada a entrega, nos próximos dias, de um caminhão para a agricultura familiar de Caracol, por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar, do secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, durante seu mandato como deputado federal G. O veículo faz parte de uma frota de 32 caminhões que serão entregues pelo governo estadual, na próxima semana, como apoio à agricultura familiar de diversos municípios.

Presença

Também participaram das entregas o secretário de estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa; o deputado federal Vander Loubet e o diretor presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr.