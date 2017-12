Governo inicia recuperação de ruas de Bonito

Bonito (MS) – O Governo do Estado autorizou nesta segunda-feira (4.12) o início das obras de recuperação (recapeamento e tapa-buracos) de ruas e avenidas de Bonito. Com recursos exclusivos dos cofres estaduais, que ultrapassam os R$ 2 milhões, serão restauradas as vias General Osório, Nelson Felício, 15 de Novembro, Felinto Muller, 29 de Maio, Santana, Monte Castelo, Nossa Senhora da Penha, Nova Jerusalém, das Flores e Luiz da Costa Leite.



O ato que marcou a autorização de início das obras foi realizado na Câmara de Vereadores. O governador Reinaldo Azambuja foi representado pelo coordenador da Segov, Gerson Prata. “No momento em que vários estados brasileiros não conseguem pagar os salários dos servidores, nosso governador até investimentos entrega em Mato Grosso do Sul”, destacou. Reinaldo Azambuja não conseguiu participar do ato solene por causa do mau tempo, que impossibilitou a decolagem do avião de Campo Grande.



A partir de hoje, a construtora Oliveira Corrêa, selecionada por meio de licitação, tem 30 dias para iniciar as obras. “Esse é o trâmite: depois de dada a ordem de serviço, a empresa tem esse prazo para montar a base de trabalho na cidade e começar o serviço”, explicou o residente regional da Agesul em Bonito, Edmilson Escobar.



Conforme o prefeito, Odilson Soares, a obra de recuperação das vias é muito esperada pela população. “Combinei com o governador que iniciaremos essa obra agora em dezembro e que em janeiro de 2018 vamos começar o recapeamento da MS-178, que liga o aeroporto até a entrada do município. Logo na sequência vamos iniciar o asfalto no Marambaia. Esse cronograma foi montado por causa do tempo de chuvas”, disse, agradecendo a compreensão da sociedade e o empenho do governador na liberação dos recursos.



Também estiveram presentes no ato solene a presidente da Câmara Municipal, vereadora Lúcia Miranda, e os deputados estaduais Mara Caseiro e Felipe Orro. “Essa obra é muito esperada porque as ruas de Bonito estão cheias de buraco. Esperamos ansiosos pelo término”, afirmou a presidente da Câmara. Já a deputada Mara Caseiro ressaltou o equilíbrio financeiro do Governo, “que vem fazendo entregas em todas as 79 cidades sul-mato-grossenses”. “Isso tudo graças a uma gestão eficiente e competente”, completou Felipe Orro. Veja mais fotos.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)



Fotos: Chico Ribeiro