Governo inicia entrega de brinquedos arrecadados em campanha natalina

Campo Grande (MS) – Com destaque para o espírito de solidariedade dos servidores estaduais, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) iniciou nessa quarta-feira (19.12), nas comunidades do Jardim Itamaracá, Aero Rancho e Moreninhas, na Capital, a entrega dos brinquedos arrecadados na 4ª Campanha Natalina dos Servidores Estaduais – Divida a Brincadeira. Cerca de 1.200 crianças participaram dos eventos organizados pela Casa da Solidariedade, Associação de Moradores do Jardim Aero Rancho e Clube de Mães das Moreninhas.

Feliz com o desenvolvimento da ação, o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, pontou que cada brinquedo entregue é fruto de um trabalho de doação de todos os servidores estaduais, que mais uma vez estiveram engajados em uma ação social provando que existe no Governo de MS uma grande rede de solidariedade. “Cada servidor é representado nessa ação. E tenham a certeza, não há nada na vida mais gratificante que o sorriso que trouxemos para essas crianças”, observou.

Eufórica, a pequena Priscila, de 6 anos, moradora do Jardim Aero Rancho, fez questão de gravar um vídeo em agradecimento, à madrinha da campanha, a primeira-dama Fátima Azambuja. “Obrigada Dona Fátima pelos presentes que a senhora está mandando para nós”, disse a pequena na expectativa de ganhar um slime, uma espécie de massa de modelar. O Papai Noel também esteve presente em todas as entregas garantindo o clima de sonho e magia do Natal.

Visivelmente emocionada, a presidente do Clube de Mães das Moreninhas, Deise Rodrigues agradeceu os servidores estaduais e lembrou que “as mais de 500 crianças atendidas na comunidade não teriam um brinquedo novo neste Natal, mas a ação renovou a esperança também dos pais que puderam compartilhar com os pequenos, os sorrisos de satisfação e os olhinhos carregados de sonhos”.

Entre os brinquedos estão bonecas, carrinhos, ursos de pelúcia, bolas, jogos de xadrez, bambolês, jogos de palitos, caminhões, tratores, cubos mágicos, cavalinhos de pau, jogos de tênis de mesa e outras opções. A ação contou com a participação da empresa Energisa e do Rotary Clube. Confira as fotos.

Texto e fotos: Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)