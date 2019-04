Governo inicia elaboração do PPA 2020-2023

SAD foi a primeira secretaria a debater o mapa estratégico.

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul deu início a elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 que, pela primeira vez, será desenvolvido por servidores sem o apoio de uma consultoria e validado pela população. A afirmação é do Superintendente de Gestão Estratégica da Secretaria de Governo, Thaner Castro Nogueira, que conduziu a primeira oficina sobre o tema nesta segunda-feira (1.4) na Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

Durante o encontro, ele destacou o papel da SAD nesse processo de construção. “A SAD é uma secretaria muito transversal, onde tudo que passa pela agenda afeta as demais secretarias. São pautas como compras, folha de pagamento, desburocratização, patrimônio. São temáticas sensíveis não só para os servidores, mas para toda população. Porque hoje o Estado precisa se estruturar de forma enxuta, mas sem perder a qualidade nos serviços” pontuou.

O titular da SAD, Roberto Hashioka enalteceu a missão do Grupo de Trabalho Multidisciplinar e Interinstitucional, responsável por coordenar a elaboração, o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano Plurianual. “Pela primeira vez o PPA está sendo feito diretamente por servidores, e isso é um grande desafio para todos nós. É de extrema importância essa preocupação do Governo em fazer com que o orçamento seja uma peça que represente a realidade que vivemos. Nossa expectativa é contribuir de forma efetiva nesse processo” destacou Hashioka.

Dividida em cinco partes: contextualização PPA 20-23, avaliação PPA 26-19, novo mapa estratégico, discussão e perguntas entre as lideranças, a oficina reuniu superintendentes e gestores da SAD. Segundo Thaner, o mesmo formato de reunião, com apresentação das diretrizes e dinâmica de lideranças, será realizado pelas demais secretarias estaduais.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

Foto: Elaine Paes