Governo inicia com os sindicatos discussões sobre a volta das 8h e o PDV

Campo Grande (MS) -erão dois dias de reuniões com os sindicatos dos servidores, para discutir a volta da jornada de 8 horas diárias e o Programa de Demissão Voluntária (PDV), medidas que tem como objetivo reduzir custos e melhorar a eficiência no atendimento à população. É o que explica o secretário estadual de Administração, Roberto Hashioka.

A primeira reunião foi na manhã desta segunda-feira. O secretário de Administração, Roberto Hashioka e o adjunto, Édio Viegas, explicaram aos sindicalistas a importância dessas medidas para que o Estado mantenha as finanças sob controle e assim possa continuar pagando o salário dos servidores em dia. Mato Grosso do Sul é um dos poucos estados que está conseguindo manter a folha de pessoal em dia. O secretário falou também do Programa de Demissão Voluntária, que será discutido com os servidores antes de ser encaminhado à Assembleia Legislativa.

A rodada de reuniões com os sindicalistas prossegue nesta terça-feira, 12 de março.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues