Governo inaugura reservatório e poço em Iguatemi

O Governo do Estado, por meio da Sanesul, entregou mais duas obras que ampliaram o sistema de água no município de Iguatemi. Com recursos próprios da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, no valor de mais de R$1 milhão, foi feita a construção de um reservatório elevado com capacidade de armazenar 150.000 litros de água, no Bairro Jardim Eucalipto.

Também foram construídos 14 km de rede de distribuição de água, beneficiando toda a cidade, e 120 ligações domiciliares de água no conjunto Habitacional Waloszek Conrad.

Além disso, com investimento do Governo Federal (Funasa) e Governo do Estado (Sanesul), foi realizada a obra de perfuração e ativação de um poço tubular com 156 metros de profundidade e capacidade de produção de aproximadamente 24.000 litros de água por hora.

“É muito bom quando você vê a realização de um planejamento e nós estamos conseguindo cumprir à risca tudo aquilo que foi planejado, seja na área da habitação, do saneamento, da infraestrutura”, destacou o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

A inauguração das obras ocorreu na sexta-feira (24) e contou com a presença de várias autoridades, entre elas, o governador do Estado, Reinaldo Azambuja; a prefeita de Iguatemi, Patrícia Nelli; secretários e deputados estaduais; além do diretor de engenharia e meio ambiente da Sanesul, José Carlos Queiroz.

Também estiveram presentes o gerente regional Luciano Pereira da Silva, o supervisor local da empresa Reginaldo Santos Dagostin e funcionários da estatal.