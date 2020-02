Governo inaugura Estação de Tratamento de Água em Sete Quedas

As obras foram construídas com recursos da própria estatal, no valor de R$ 1,9 milhão - Foto: Divulgação/Assessoria

O Governo do Estado, por meio da Sanesul, vai inaugurar nesta terça-feira (18) uma ETA (Estação de Tratamento de Água) e um laboratório de análises de água no município de Sete Quedas. As obras foram construídas com recursos da própria estatal, no valor de R$ 1,9 milhão.

Além da inauguração de obras do sistema de abastecimento de água de Sete Quedas, também está prevista a assinatura de autorização para licitar obras de implantação do SES (Sistema de Esgotamento Sanitário), sendo a construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) com capacidade de tratar 10 litros por segundo e demais obras complementares.

O diretor-presidente da Sanesul explica que investir em abastecimento de água com qualidade e tratamento de esgoto é um ganho muito grande para uma cidade.

“Isso representa maior preservação ambiental e saúde para a população. São obras fundamentais que ajudam no desenvolvimento do município. Saneamento é qualidade de vida”, destacou o representante da Sanesul.

Serviço:

18 de fevereiro, terça-feira

08h30

Travessa Professor Albino Paulo Ruosso, n° 48 - Bairro Iporã