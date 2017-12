Governo inaugura 144 novas vagas em presídio de Ponta Porã nesta segunda-feira

A solenidade de inauguração contará com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Babosa, e do diretor presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, entre outras autoridades. - Foto: Keila Oliveira

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), realiza nesta segunda-feira (11), às 9h, a inauguração oficial das obras de ampliação da Unidade Penal Ricardo Brandão, de Ponta Porã, presídio masculino de regime fechado. Foram construídas 144 novas vagas, com o objetivo de reduzir o déficit carcerário do Estado. Com isso, a unidade prisional teve sua capacidade ampliada em 80%.

Executada a baixo custo, a ampliação utilizou a mão de obra dos próprios detentos e os tijolos usados também foram feitos no presídio, com uma produção média de mil unidades por dia. Além das vagas, foi construído um corredor de segurança para acesso ao novo módulo de saúde da unidade prisional, que também está totalmente reestruturado.

Na oportunidade, ainda serão inaugurados no presídio de Ponta Porã o sistema de videomonitoramento por câmeras, a sala de videoaudiências judiciais e o refeitório para os agentes penitenciários. O sistema de videomonitoramento por câmeras contou com o apoio do conselho da comunidade, que doou uma câmera modelo speed dome.

As melhorias foram realizadas por meio de uma parceria entre o Governo do Estado – através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Agepen – o Conselho da Comunidade, Poder Judiciário, Ministério Público e a Prefeitura local.