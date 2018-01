Governo homologa emergência e Rose Modesto anuncia apoio para reconstrução de Porto Murtinho

O governo também auxiliou a Prefeitura na elaboração de plano para a solução dos problemas que contribuíram para a retenção da água da chuva no bairro Cohab e que provocaram o alagamento - Fotos: Toninho Ruiz

A situação de emergência de Porto Murtinho foi homologada nesta quarta-feira (17) por meio de parecer favorável da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MS). Em visita ao município, a governadora em exercício Rose Modesto anunciou apoio do Estado na reconstrução das áreas afetadas, em parceria com a Prefeitura. A homologação por parte do Estado foi feita via parecer, sem decreto, para agilizar a busca por recursos federais.

“Com essa visita vamos conseguir desenvolver novas ações para resolver o problema de forma imediata, a curto, médio e longo prazo, para que as famílias daqui não tenham mais que passar por essa situação”, afirmou Rose Modesto.

A agenda no município foi acompanhada do secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra, da diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmos Avesani Lopez, e do subsecretário de Comunicação, Ico Victório.

Após avaliar os estragos, a governadora em exercício informou que serão relacionadas as melhores opções para reconstrução. De acordo com ela, a maior preocupação é com as famílias que estão em uma área invadida próxima do local onde houve enchentes.

“Vamos avaliar com a Prefeitura se vamos fazer um projeto amplo para atender às 85 famílias ou nessa primeira etapa faremos somente a situação emergencial para as 30 famílias que sofreram impacto maior”, adiantou. Conforme a governadora em exercício, a decisão será tomada em conjunto com a administração municipal, que já possui levantamento de quais serão as famílias beneficiadas.

Além disso, o Estado dará apoio na recuperação das estradas vicinais. “Todos os municípios em que foi homologada a situação de emergência pelo governo receberão ajuda em infraestrutura”, enfatizou Rose Modesto.

O auxílio inclui a transferência de recursos e convênio para repasse de óleo diesel onde as prefeituras tiverem maquinário. Já onde não houver equipamentos, a Agesul enviará terceirizadas para atuarem conforme as necessidades apontadas pelas administrações municipais.

Força-tarefa

O Governo do Estado fez uma força-tarefa para prestar atendimento às famílias do bairro Cohab, que ficou alagado no final do mês de dezembro. Por meio da Cedec e com o apoio dos deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet, ambos de Porto Murtinho, foram enviadas 100 cestas básicas, cobertores, colchões e travesseiros. A Defesa Civil monitorou a situação e prestou assistência até a situação ser normalizada e as famílias poderem retornar às suas casas.

O governo também auxiliou a Prefeitura na elaboração de plano para a solução dos problemas que contribuíram para a retenção da água da chuva no bairro Cohab e que provocaram o alagamento. Agora, o trabalho é para executar as intervenções necessárias a fim de evitar que a situação se repita.

Investimentos

Na agenda, Rose Modesto também visitou a Escola Estadual José Bonifácio, onde o governo tem investido R$ 1,6 milhão na reforma. A obra era um pedido da comunidade escolar há mais de uma década e a condição precária do local fez o Corpo de Bombeiros interditar o prédio. “É uma reforma que vai praticamente reconstruir toda a escola”, detalhou a governadora em exercício.

Outro investimento é no hospital Oscar Ramirez que também foi afetado pelas chuvas, principalmente a sala de raio-x. “Está dentro dessa reestruturação que a gente precisa fazer por meio do decreto de emergência que já foi homologado”, afirmou. Também será repassado relatório para que a secretaria de Saúde veja o que é possível fazer de imediato. No município, o governo tem investido ainda em habitação, infraestrutura com a construção de pontes de concreto, além de restauração de rodovias e acessos.