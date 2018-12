Governo homenageia 999 servidores aposentados nesta terça-feira

Diploma de Mérito Funcional será entregue a servidores que se aposentaram de abril a novembro.

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), realiza nesta terça-feira (11.12) a 10º edição da cerimônia de entrega do Diploma de Reconhecimento de Mérito Funcional. Serão homenageados 999 servidores do poder executivo estadual que se aposentaram no período de 1º de abril a 30 de novembro.

O evento terá início às 14h no teatro Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Além das homenagens, a solenidade contará com apresentações culturais e sorteio de prêmios. Mais informações podem ser obtidas na Superintendência de Gestão da Vida Funcional (Sugesf) pelo telefone (67) 3318-1417.

Mérito Funcional

Instituído em 2015 por meio do Decreto nº 14.182, o Diploma de Mérito Funcional tem objetivo de reconhecer e valorizar os colaboradores que dedicaram anos de trabalho ao serviço público e ao desenvolvimento do Estado. Desde sua criação, a honraria já foi concedida a 5.467 servidores.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Chico Ribeiro