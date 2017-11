Governo garante lazer à melhor idade de Tacuru com entrega de centro de eventos

Espaço saiu do papel graças à parceria que reuniu investimentos estaduais, resultados de indicações de parlamentares, e recursos da Prefeitura.

Campo Grande (MS) – Em visita ao município de Tacuru, no início da tarde desta sexta-feira (24.11), o governador Reinaldo Azambuja entregou à população o novo Centro de Eventos da Melhor Idade, espaço destinado a atividades para elevar a qualidade de vida da população idosa.

A construção de um local destinado aos eventos da melhor idade era uma reivindicação antiga da comunidade. “Para nós é uma alegria enorme entregar esse espaço que é de união, confraternização, das festas, dos encontros e dessa harmonia que tem a melhor idade que é um exemplo para nós”, afirmou o governador.

Construído com recursos estaduais de R$ 216 mil oriundos do Fundo de Investimento Social (FIS), da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o centro é resultado de indicação dos deputados estaduais Mara Caseiro, Zé Teixeira e Rinaldo Modesto. A obra contou ainda com contrapartida municipal de R$ 24 mil.

Para o prefeito, Carlos Pelegrini, a entrega do espaço aos idosos é fruto de uma reunião de esforços. Segundo ele, o suporte do Estado tem contribuído na execução das obras e também para levar esperança à população. “Que bom se todos os governos tivessem essa sensibilidade e soubessem contemplar os municípios com a sua necessidade”, comentou.

Novos investimentos

Na solenidade de entrega dos investimentos no município – que incluem quatro novas pontes de concreto e ampliação na rede de saneamento – o governador anunciou autorização para as obras de drenagem e asfalto nos bairros Vila Guarani e Lagoa Verde, com mais R$ 1,5 milhão em investimentos.

Atendendo a pedido dos pequenos agricultores, também enviará patrulha mecanizada da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para melhorar os acessos rurais nas regiões de assentamentos.

Participaram das entregas o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e os deputados estaduais Beto Pereira, Onevan de Matos e Mara Caseiro.

Danúbia Burema e Silvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues