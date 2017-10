Governo garante conquistas ao servidor com política de valorização

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul garante conquistas ao servidor público aplicando uma política de valorização desde o início da gestão Reinaldo Azambuja, em 2015. O Executivo tem trabalhado para fortalecer o setor público, reconhecendo os servidores que ajudam no desenvolvimento e progresso do Estado. Entre os destaques pontuados pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), estão o diálogo permanente com os representantes das categorias, a valorização das carreiras e o pagamento dos salários em dia.

Entre as melhorias registradas em dois anos e 10 meses de gestão estão a reorganização de 48 planos de cargos e carreiras; posse de mais de 2,5 mil servidores; efetivação de mais de 10 mil promoções e seis mil progressões funcionais; e correção de 33% no valor das diárias após três anos sem reajustes.

As áreas da Educação e Segurança são algumas que mais se destacaram. Na primeira houve reajuste de mais de 40% na tabela salarial dos professores e readequação de 98% dos profissionais com 20h, que passaram a receber correspondente a 40h.

Na Polícia Civil houve ganho salarial em média de 13%, que colocou Mato Grosso do Sul no 6° lugar no ranking nacional dos salários; efetivação das promoções e progressões, garantindo ganho de remuneração de, em média, 20% a 25%; e manutenção da paridade e integralidade na aposentadoria especial.

Para os servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros houve ganho de 8% a 13,13% na tabela salarial de soldados e cabos; criação no nível VII e aumento na progressão da tabela, garantindo ganho de mais 5% no final da carreira; garantia em lei dos cursos de formação para cabos, sargentos e oficiais; e diminuição do interstício de oito para seis anos e alteração dos critérios para promoção por antiguidade de soldado para cabo.

Na Segurança Penitenciária houve correção de em média 9% da tabela salarial e ganho de 14,62% da remuneração do início e 11,37% no final da carreira dos agentes.

