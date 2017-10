Governo garante avanços na nova política de gestão de pessoas

Campo Grande (MS) – Em dois anos e 10 meses da gestão Reinaldo Azambuja, o Governo do Estado vem garantindo avanços e conquistas na nova política de gestão de pessoas. O Executivo Estadual tem trabalhado para fortalecer o setor público, valorizando e reconhecendo os servidores que ajudam no desenvolvimento e progresso de Mato Grosso do Sul. Neste modelo de gestão, os servidores são fundamentais para a evolução do Estado. Confira abaixo destaques que revelam a ascensão do funcionalismo público sul-mato-grossense.

Fórum Dialoga: diálogo e respeito com servidores, um ambiente permanente de interlocução entre Estado e servidores estaduais. Já são 48 entidades de classe representativas das diferentes categorias do funcionalismo;

diálogo e respeito com servidores, um ambiente permanente de interlocução entre Estado e servidores estaduais. Já são 48 entidades de classe representativas das diferentes categorias do funcionalismo; Nova Política de Gestão de pessoas: criação de um setor específico para pensar políticas de gestão de pessoas com um novo olhar por meio de relações humanizadas e valorização dos profissionais;

criação de um setor específico para pensar políticas de gestão de pessoas com um novo olhar por meio de relações humanizadas e valorização dos profissionais; Modernização do RH: menos burocracia e mais agilidade. Simplificação e padronização dos processos de RH, tornando-os mais eficientes, coo por exemplo a aposentadoria e as férias. São mais de 20 processos simplificados e padronizados;

menos burocracia e mais agilidade. Simplificação e padronização dos processos de RH, tornando-os mais eficientes, coo por exemplo a aposentadoria e as férias. São mais de 20 processos simplificados e padronizados; Atualização Funcional: informações da vida funcional dos servidores disponíveis no Portal do Servidor, de maneira transparente e acessível, facilitando concessão de benefícios, verificação de tempo de serviço, etc. São 17 mil servidores com a vida funcional atualizada;

informações da vida funcional dos servidores disponíveis no Portal do Servidor, de maneira transparente e acessível, facilitando concessão de benefícios, verificação de tempo de serviço, etc. São 17 mil servidores com a vida funcional atualizada; Adequação do eSocial: informações interligadas. A adequação às exigências do Governo Federal permite a transmissão efetiva e precisa das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;

informações interligadas. A adequação às exigências do Governo Federal permite a transmissão efetiva e precisa das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias; Gestão de Qualidade de Folha: transparência. Implementação de rotinas de análise de conformidade de pagamentos, sinônimo de uma gestão justa, transparente e séria;

transparência. Implementação de rotinas de análise de conformidade de pagamentos, sinônimo de uma gestão justa, transparente e séria; Modernização do Portal do Servidor: o servidor está a um clique das próprias necessidades. Novo layout com sistema informatizado e interligado de demandas de pessoa, o que é mais econômico, sustentável e ágil. Já são mais de 10 milhões de acessos.

o servidor está a um clique das próprias necessidades. Novo layout com sistema informatizado e interligado de demandas de pessoa, o que é mais econômico, sustentável e ágil. Já são mais de 10 milhões de acessos. Ações Socioculturais e Promoção à Saúde: humanização do setor público. Eventos que motivam a interação entre os servidores e ajudam o próximo: Caminhada do Servidor, Programa Viva Saúde, Aqueça Uma Vida, Arraial do Servidor, Divida a Brincadeira, Mês do Servidor, etc. São mais de 25 mil servidores e familiares envolvidos e 100 entidades filantrópicas beneficiadas.

humanização do setor público. Eventos que motivam a interação entre os servidores e ajudam o próximo: Caminhada do Servidor, Programa Viva Saúde, Aqueça Uma Vida, Arraial do Servidor, Divida a Brincadeira, Mês do Servidor, etc. São mais de 25 mil servidores e familiares envolvidos e 100 entidades filantrópicas beneficiadas. Gestão por Competência: bom desempenho reconhecido e valorizado. A inciativa favorece a melhoria no desempenho e as necessidades de desenvolvimento dos servidores, reconhecendo seus esforços pela qualidade dos serviços públicos. Ao todo, 90% dos servidores fizeram a adesão. Foram mais de 100 cursos para o desenvolvimento dos servidores;

bom desempenho reconhecido e valorizado. A inciativa favorece a melhoria no desempenho e as necessidades de desenvolvimento dos servidores, reconhecendo seus esforços pela qualidade dos serviços públicos. Ao todo, 90% dos servidores fizeram a adesão. Foram mais de 100 cursos para o desenvolvimento dos servidores; Política de Desenvolvimento do Servidor: atenção e estímulo para o servidor. Planos de capacitação com foco no campo de atuação dos servidores e maior facilidade de acesso aos cursos. 18 mil servidores qualificados e R$ 48 mil em prêmios de incentivo à inovação na gestão pública;

atenção e estímulo para o servidor. Planos de capacitação com foco no campo de atuação dos servidores e maior facilidade de acesso aos cursos. 18 mil servidores qualificados e R$ 48 mil em prêmios de incentivo à inovação na gestão pública; Reconhecimento do Mérito Funcional: valorização de quem trabalha por Mato Grosso do Sul. Diploma do Mérito Funcional entregue aos servidores que encerram suas atividades como prestadores de serviço ao Estado. Já são mais de quatro mil servidores homenageados.

valorização de quem trabalha por Mato Grosso do Sul. Diploma do Mérito Funcional entregue aos servidores que encerram suas atividades como prestadores de serviço ao Estado. Já são mais de quatro mil servidores homenageados. Gestão Previdenciária: servidores conscientes sobre seus direitos. Ações de divulgação e educação previdenciária para que os servidores tenham entendimento de seus direitos. Mais de 200 servidores já foram capacitados.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

