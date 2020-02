Governo fomenta cultura em Naviraí com cessão de imóvel

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por interveniência da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, firmou um termo de cessão de uso de imóvel com a Prefeitura Municipal de Naviraí.

A cedência tem como objetivo a utilização do imóvel para transformação do espaço físico da Biblioteca Arandú e fomento à cultura, a qual proporcionará a comunidade naviraiense um espaço que permite acesso aos bens culturais, tais como leitura, a música, a dança, o teatro, o cinema, entre outros.

Para o titular da pasta que administra os imóveis pertencentes ao Estado, Roberto Hashioka, a parceria garantirá o acesso da população a um suporte significativo para o fortalecimento do conhecimento e formação de cidadãos.

“A cessão deste espaço segue a determinação do governador Reinaldo Azambuja de apoiar demandas que beneficiem os munícipes. Com a transformação da biblioteca, fortaleceremos um espaço de suma importância para o desenvolvimento do hábito e gosto pela leitura, bem como, pelo interesse por pesquisa e conhecimento”, afirmou.

O termo foi assinado pelo secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka; pela secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta e o prefeito de Naviraí, José Izauri de Macedo.

Na edição 10.094 do Diário Oficial do Estado, página 27, é possível conferir a publicação do extrato do termo de cessão de uso de imóvel.

Ana Letícia Gaúna – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização

Foto: Reprodução / Internet