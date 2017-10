Governo firma parceria com UFMS para instalação de um posto da Delegacia Virtual

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Augusto Santos Turine, e o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, assinam nesta quarta-feira (25.10), às 8h, o Termo de Cooperação para Instalação de um Posto de Atendimento da Delegacia Virtual no campus de Campo Grande.

O objetivo é para facilitar o acesso dos acadêmicos da UFMS e dos bairros localizados no entorno aos serviços oferecidos pela Polícia Civil do Estado (PCMS) no ambiente virtual, por meio de um totem instalado, inicialmente, na Cidade Universitária. O serviço é o primeiro do tipo, oferecido no país, permitindo o registro de Boletins de Ocorrência Online, Registro de Denúncias, Consulta de Veículos e Consulta de Documentos.

De acordo com o ouvidor geral da UFMS, delegado Fernando Lopes Nogueira, esse projeto é uma extensão da Delegacia Virtual da PCMS e funcionará sem a presença de policiais dentro da universidade. “É mais um ponto de atendimento e auxílio ao cidadão, que poderá ser estendido para outras unidades da UFMS”, explica.

O ato acontecerá durante a abertura da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017 que será realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, na Capital. Neste ano, o tema central dos projetos é como “A matemática está em tudo”.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Edemir Rodrigues