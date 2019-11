Governo Federal vai licitar projeto de construção da rodovia da Rota Bioceânica em Porto Murtinho

No encontro, o ministro afirmou que as Rotas Bioceânicas (ferroviária e rodoviária) passando por Mato Grosso do Sul são as duas melhores rotas ligando o Brasil aos portos no Oceânico Pacífico - Foto: Divulgação

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vai priorizar a construção do trecho de 12 quilômetros de ligação entre a BR-267 e a ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta (Paraguai), essencial para viabilizar a Rota Bioceânica, que vai ligar Mato Grosso do Sul aos portos do Oceano Pacífico. Para tanto, esse ano será realizada a licitação para contratar a empresa que vai elaborar o projeto, com previsão de entrega até o meio do ano que vem. A informação foi dada ao governador Reinaldo Azambuja, durante audiência nesta quinta-feira (6).

No encontro, o ministro afirmou que as Rotas Bioceânicas (ferroviária e rodoviária) passando por Mato Grosso do Sul são as duas melhores rotas ligando o Brasil aos portos no Oceânico Pacífico, e que o resto é utopia. “Tanto a ferroviária quanto a rodoviária são importantíssimas para a competitividade do nosso Estado”, enfatizou Azambuja após a reunião.





Acompanharam o governador Reinaldo Azambuja o secretário Jaime Verruck, o senador Nelsinho Trad e os deputados federais Fábio Trad e Beto Pereira

O governador Reinaldo Azambuja , que esteve reunido nesta quinta-feira (6) com o ministro, ressaltou que “ficamos muito contentes com o posicionamento do ministro da Infraestrutura, ele disse que falou para o presidente da República sobre a Rota. Trabalhamos tanto para viabilizar esta rota, que ela esta se viabilizando com a infraestrutura, com investimentos. O ministro anunciou o projeto executivo do trecho de acesso a BR-267 até a ponte ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta”, emendando que “demos um passo muito grande. “Ouvi do ministro, quem estava na reunião também ouviu após eu perguntar: Qual a visão que o senhor tem das Rotas Bioceânica ferroviária e rodoviária. Ele foi claramente textual: são as duas melhores rotas a serem concebidas pelo Brasil. Não adianta sonhar, ter utopia, nós temos que incentivar o andamento”.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, que participou da reunião, explicou que o Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) está concedendo o licenciamento para as obras da rodovia de acesso à ponte, que tem custo estimado em R$ 120 milhões. “O Ministro disse que esta licitando o projeto desta obra, tem verba para licitação do projeto e até meados do ano que vem teremos pronto um projeto de acesso à ponte. É uma questão fundamental, não existe Rota Bioceânica sem o acesso a ponte”, enfatizou o secretário.

Sobre a Rota Bioceânica Ferroviária, Verruck explicou que o Governo esta trabalhando para antecipar a concessão. “Temos o investidor, temos a demanda levantada, temos o projeto, mas precisamos antecipar a concessão, ninguém vai investir em uma ferrovia que tem 7 anos de concessão licitada”, afirmou o secretário, detalhando que a antecipação da concessão da Malha Oeste depende do processo de licitação da Malha Paulista, que está em andamento. “Enquanto não resolver a Malha Paulista, não vai andar a Malha Oeste, ela é um paradigma”, afirmou Verruck.

Recomposição de recursos

Após reunião com o ministro da Infraestrutura, o governador foi até a casa Civil da Presidência da República falar com Assessor Especial Leandro Barbosa de Lima, sobre cortes de R$ 94 milhões em investimentos federais no Estado, que afetariam a UFMS, IFMS, o Aeroporto de Dourados e manutenção de rodovias, entre outras obras importantes. “O ministro fez o compromisso com Mato Grosso do Sul de recompor esse valor. Viemos para a Casa Civil tratar sobre isso, já que vai haver reunião do grupo orçamentário do Governo Federal. Eu tenho certeza que o ministro Onyx Lorenzoni vai cumprir sua palavra”, disse Azambuja.

O governador obteve especificamente o compromisso da recomposição financeira de R$ 70 milhões para manutenção da BR-419. “Tratamos de questões importantes, como a liberação da licença para operação do porto de Porto Murtinho, e a recuperação da BR-267, que dá acesso a Porto Murtinho”, destacou Azambuja.

De acordo com Jaime Verruck, a BR-419 “ajuda na Rota Bioceânica, a rodovia diminui a distância entre Rio Verde e Porto Murtinho em mais de 100 km. Essa obra já esta prevista, será um novo trecho, de Aquidauana para frente na BR-419”.