Governo Federal está empenhado em recuperar poder fiscal dos estados, avalia Reinaldo Azambuja

Campo Grande (MS) – Depois de se reunir nesta semana com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governador Reinaldo Azambuja avalia que o Governo Federal está empenhado em lançar medidas de apoio que contribuirão com a recuperação do poder fiscal de estados e municípios.

Reinaldo Azambuja participou na terça-feira (26), em Brasília (DF), da terceira reunião do ano do Fórum dos Governadores, onde Guedes se comprometeu em apresentar no próximo mês detalhes de um plano fiscal que prevê a liberação de recursos para as 27 unidades federativas.

“Esse plano trará detalhes de como será o apoio aos estados, já que alguns estão com dificuldades de pagar folha salarial e outros têm pouca capacidade de investimento”, expressou o governador, que esteve na agenda acompanhado do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

O secretário analisou que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro tem consciência das dificuldades estruturais enfrentadas pelos estados e está motivada em mudar essa realidade: “A partir dessa consciência, eles estão traçando ações de curto, médio e longo prazo para melhorar equação fiscal”, afirmou.

Entre as medidas prioritárias estão a partilha da cessão onerosa, que autoriza a distribuição da verba obtida com o leilão de áreas do pré-sal para estados e municípios; a antecipação de recebíveis; e a reforma da previdência, que vai contribuir para redução do déficit fiscal das unidades federativas.

Dispostos a contribuir para a mudança do perfil fiscal em todo o país, governadores pediram harmonia e equilíbrio político entre a União e o Congresso. “Essa é a mensagem dos governadores ao Governo Federal: harmonia entre os poderes para podermos avançar no objetivo comum da sociedade brasileira”, pontuou Riedel.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom).

Foto: Chico Ribeiro.