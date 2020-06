Governo federal entrega mais de 200 máquinas a municípios do Tocantins

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, entregou hoje (29) mais de 200 máquinas, tipo retroescavadeiras e pás-carregadeiras para municípios do Tocantins. A cerimônia foi no Palácio Araguaia, sede do governo do estado, em Palmas.

O prefeito de Pedro Afonso e presidente da Associação Tocantinense dos Municípios, Jairo Mariano, assinou os termos de posse das máquinas, representando os prefeitos do estado.

Foram entregues no total, 139 retroescavadeiras sobre rodas, 80 pás carregadeiras sobre rodas e 12 escavadeiras hidráulicas com esteira. As prefeituras receberão as máquinas nos próximos dias.

Para o ministro Rogério Marinho, Tocantins é o estado solução do Brasil. “O sonho de 31 anos atrás se tornou realidade. O norte de Goiás hoje é um estado pujante, que, àa medida que os anos passam, vai se consolidando, não como problema, mas como a solução dos problemas.”

O estado do Tocantins foi criado em 5 de outubro de 1988,com a promulgação da Constituição Federal.