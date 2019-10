Governo faz coletiva sobre manchas de óleo no Nordeste

Representantes do governo federal participam hoje (25) a tarde de uma coletiva de imprensa na Capitania dos Portos de Pernambuco sobre as ações de combate às manchas de óleo no litoral da região Nordeste.

Participam o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, o presidente do Ibama, Eduardo Bim, entre outras autoridades. Na coletiva, as autoridades falam sobre as investigações da origem do material, as áreas atingidas e as ações para limpeza das praias.

O ministro do Marcelo Álvador Antônio anunciou hoje que R$ 200 milhões em linhas de crédito do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) vão ser liberados para as regiões do litoral nordestino atingidas por vazamento de óleo. O Ministério do Turismo informou que o edital para credenciar novos agentes financeiros, especialmente para atendimento à região afetada, será publicado nos próximos dias. Atualmente, o Fungetur tem R$ 156 milhões em 113 operações contratadas.

Entre outras ações, A Defesa Civil e o Ministério da Saúde publicaram hoje também uma cartilha com recomendações para os voluntários que atuam na limpeza das praias afetadas pelo derramamento de petróleo no litoral do Nordeste. Também foram distribuídos equipamentos de proteção individual para a população da região.

