Governo fará 'o que for possível' para evitar novos massacres, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a lamentar o massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), que causou a morte de 10 pessoas na quarta-feira, 13. Durante transmissão ao vivo no Facebook, Bolsonaro disse que o governo e todo o Brasil estão "chocados" com a tragédia. Criticado por ter demorado cerca de seis horas para se manifestar sobre o ocorrido, Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 14, que o governo fará "o que for possível" para evitar que o episódio se repita.

"Nossos sentimentos, nossas condolências aos familiares, aos amigos. Todo o Brasil está de luto. É uma barbaridade que a gente não consegue entender como consegue fazer isso, leva ao que isso daí? Mas, nossos sentimentos. O que for possível nós faremos para evitar casos outros", disse o presidente.

Ele lembrou que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, viajou a Suzano para acompanhar o velório coletivo de seis das vítimas do massacre.

"Nosso ministro Vélez esteve em Suzano hoje pela manhã conversando com autoridades, familiares, colhendo os sentimentos e levando nossas condolências", afirmou Bolsonaro.