Lotes de 11 bairros da Capital serã leiloados pelo governo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), realiza nos dias 29 e 31 de agosto, grande leilão com lotes de imóveis, sucatas e veículos inservíveis à administração. Serão ofertados 130 lotes entre veículos, motos e ambulâncias, 10 lotes de sucatas e 13 lotes de terrenos em Campo Grande. O aviso está na publicação desta segunda-feira (14) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Com lotes de terrenos em bairros como Nova Lima, Los Angeles, Jardim Anápolis, Jardim Macaúbas, Novo Horizonte, Jardim Noroeste, Jardim das Perdizes, Rita Vieira, Distrito de Anhanduí, Clube Campestre Ipê e Jardim Carioca, o leilão de bens imóveis será realizado por meio da empresa Casa de Leilões. O certame será aberto no dia 29, às 9h, no escritório da empresa localizado na rua Antônio Maria Coelho, 1149 Centro. Os lances também poderão ser ofertados no formato online.

Também nos formatos presencial e eletrônico, o leilão de veículos e sucatas será realizado na modalidade presencial no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) com endereço na rua da Liberdade, 836 Monte Líbano e, simultaneamente, no formato eletrônico pelo Portal Casa de Leilões. Com 130 lotes de veículos e 10 lotes sucatas, o Certame será realizado dia 31 a partir das 9h.

“É mais uma ação importante que estamos desenvolvendo na SAD. Preparar o leilão desses veículos que ficam parados nos pátios e reverter esses recursos para o caixa da administração. Ano passado conseguimos arrecadar mais de R$ 1,6 milhão só com leilão de bens imóveis, bens móveis compreendendo veículos e materiais mobiliários inservíveis, que estavam inutilizados em vários municípios e foram recolhidos para os depósitos do Governo”, afirma o secretário da SAD, Carlos Alberto Assis, completando que esses recursos estão sendo aplicados em áreas importantes como saúde e segurança pública.

A relação dos lotes está disponível na edição de hoje do DOE.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

