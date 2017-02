Governo estende atuação da Força Nacional no Rio até depois do carnaval

Agentes da Força Nacional de Segurança Pública reforçarão a segurança no Estado do Rio de Janeiro até o dia 2 de março, segundo portaria publicada pelo Ministério da Justiça no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 15. A previsão inicial era de que as tropas atuassem no Estado apenas até o dia 22 de fevereiro, mas agora elas permanecem em atuação durante o carnaval.

O reforço da Força Nacional começou nesta terça, 14, "para exercer ações de polícia ostensiva de forma integrada com a Polícia Militar, no Palácio da Guanabara e Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro", descreve a portaria.

"O número de profissionais a ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação", determina o texto publicado no Diário Oficial.

