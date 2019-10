Governo Estadual realiza mais uma megaoperação contra 'pancadões' em SP

Em mais um fim de semana da megaoperação contra "pancadões" no Estado de São Paulo, as fiscalizações resultaram em 65 prisões, apreensão de cinco adolescentes infratores e na captura de 28 foragidos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar (PM) também recolheu 483 automóveis entre sexta-feira, 18, e domingo, dia 20.

O objetivo da ação é "garantir o direito de ir e vir do cidadão e impedir a perturbação do sossego". Ao todo, 13.120 pessoas foram abordadas pelos policiais. Também foram fiscalizados 139 estabelecimentos comerciais. Além disso, 291 documentos, porções de drogas e três armas de fogo foram apreendidos durante as 403 operações realizadas.