Governo Estadual coloca em dia repasses da Santa Casa de Campo Grande

Somente este ano, Estado repassou R$ 10,5 milhões à instituição, dentro da estratégia de propiciar condições para uma saúde de qualidade aos moradores de todas as regiões do Estado

Campo Grande (MS) – Repasses de recursos estaduais para a Santa Casa de Campo Grande, mantida pela ABCG (Associação Beneficente de Campo Grande), estão em dia. Segundo o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, de janeiro deste ano até esta semana, foram repassados R$10.578.689,69 para a instituição.

O esforço do governo em atualizar os repasses para a Santa Casa de Campo Grande faz parte da estratégia que engloba unidades hospitalares de todo o Estado, visando oferecer todas as condições para que essas instituições possam normalizar os serviços prestados à população, pagando também em dia salários de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde.

“Estamos fazendo todo o possível para colaborar com as unidades hospitalares de Mato Grosso do Sul, a fim de que possam diminuir as filas de procedimentos como consultas, cirurgias e exames. Nosso desafio, por determinação do governador Reinaldo Azambuja, é propiciar saúde de qualidade aos moradores de todas as regiões do Estado”, salienta o secretário.

No caso da Santa Casa de Campo Grande, os pagamentos são feitos diretamente para o Fundo Municipal de Saúde que, por sua vez, os repassa para a ABCG, tendo em vista que o Município está em gestão plena do SUS – Sistema Único de Saúde. “Conforme as pactuações feitas entre a Santa Casa, o Município, Estado e União, estamos com a nossa parcela de responsabilidade em dia, e esperamos que a instituição possa prestar a sua contrapartida, oferecendo serviços de qualidade à população, dentro do papel de grande importância que a mesma ocupa na saúde pública de nossa capital e de Mato Grosso do Sul, conclui o secretário Geraldo Resende.

Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Foto: Edemir Rodrigues (Subcom).