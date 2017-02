Governo entregará nove estações da Linha 5-Lilás do metrô este ano, diz Alckmin

O governador Geraldo Alckmin disse hoje (13), durante evento na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), que entregará nove das dez estações que faltam da Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo até o fim do ano. Em julho serão entregues três estações: Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin. Até dezembro devem ser entregues as estações Eucaliptos, Moema, AACD Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin. No início do ano que vem será entregue a estação Campo Belo.

"Essa é a chamada Linha da Saúde, Linha dos Hospitais, porque atenderá o Hospital do Servidor, o Hospital da AACD, o Hospital Edmundo Vasconcelos e o Hospital São Paulo. Vai ser muito importante para a população que busca essa rede hospitalar aqui na região. Com isso, até o ano que vem, a linha fica totalmente concluída. Vai ser uma das mais modernas linhas, totalmente automatizada, assim como a Linha 4-Amarela, que é toda operada por sistema", completou.

A Linha 5-Lilás contava com seis estações em 2011, ligando o Capão Redondo ao Largo Treze, quando começaram as obras de expansão. O projeto previa a construção de outras onze estações, além de um prolongamento até a Chácara Klabin, previsto para ser finalizado até 2015. Apenas uma dessas estações foi entregue, a Adolfo Pinheiro.

