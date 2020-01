Segurança de MS ganha reforço de 43 novas viaturas e três micro-ônibus

As viaturas everão integrar os batalhões de nove municípios e um distrito - Foto: Divulgação

A Segurança Pública de Mato Grosso do Sul ganhou reforço de 43 novas viaturas e três micro-ônibus. Nesta segunda-feira (27), o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Vidiera, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Costa, entregou os veículos modelo L.200 que já estão adaptados conforme os padrões da PM e deverão integrar os batalhões de nove municípios e um distrito: Campo Grande, Sidrolândia, Sete Quedas, Dourados, Fátima do Sul, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste, Sonora, Bela Vista e o Distrito Arapuá, que fica localizado em Três Lagoas.



Ao fazer a entrega de mais viaturas para a Polícia Militar, governador Reinaldo Azambuja destacou o fortalecimento da segurança pública

Para o governador Reinaldo Azambuja, a entrega de novos veículos significa o fortalecimento da estrutura da segurança pública e a aproximação dela com a sociedade, prova disso é que a atual gestão desde o ano de 2015 tem está área como uma das prioridades realizando um dos maiores investimentos da história do Estado. “Em 2020 nós teremos muitos recursos para investimentos e a prioridade é melhoria das condições de trabalho dos nossos policiais e também será dada uma atenção especial para área psicossocial, com objetivo apoiar o efetivo”, destacou Reinaldo.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Vidiera, disse que esse é o primeiro lote de viaturas entregues, e a expectativa ainda no primeiro semestre de 2020 é entregar mais 72 veículos do mesmo modelo para fortalecer as estruturas das forças de segurança.

“Acreditamos este será um grande ano para segurança pública. Recursos do Sistema Único da Segurança Pública (SUSP) da ordem de R$ 13,5 milhões já estão disponíveis, ainda temos o compromisso do presidente Jair Bolsonaro que mais R$ 13,5 milhões serão descontingenciados e depositado no início de fevereiro, além das emendas de bancada no valor R$ 28 milhões e as individuais, que deverão ser destinadas principalmente para aquisição de novas viaturas, com objetivo de reduzir o custo com a manutenção da frota. Isso possibilitará que o dinheiro gasto com reparos possa ser utilizado na melhoria do ambiente de trabalho do policial e do atendimento à população”, relatou Vidiera.

O comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta, afirmou em seua fala que as novas viaturas são de extrema importância para corporação, uma vez que contribuem diretamente com o fortalecimento do policiamento ostensivo e preventivo, garantindo a preservação da ordem pública e aumentando a sensação de segurança dos sul-mato-grossenses.

Ao todo foram investidos cerca de R$ 9 milhões na compra dos novos veículos, adquiridos com recursos de emenda parlamentar e da União.