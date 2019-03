Governo entrega Unidades Básicas de Saúde e anuncia ampliação de Unidade Mista em Bandeirantes

Ações fazem parte da estratégia de melhorar a saúde nos municípios para facilitar o processo de regionalização

Campo Grande (MS) – Juntamente com o prefeito Álvaro Urt, o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende fará a entrega, neste sábado (23), de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e anuncia a ampliação da Unidade Mista “João Carneiro de Mendonça”, no município de Bandeirantes. No evento, que contará com a presença do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores e representantes de entidades de classe, Geraldo Resende vai representar o governador Reinaldo Azambuja.

Uma das Unidades Básicas de Saúde, denominada “Vereador Cido Abdo”, foi construída no Bairro Jardim Nova Bandeirantes, e a outra, “Gedeão Nogueira da Rocha”, vai beneficiar os moradores do Bairro Silvino de Barros e adjacências. A construção dessas unidades foi possível graças à articulação de Geraldo Resende no período em que foi deputado federal junto ao Ministério da Saúde, viabilizadas no Orçamento Geral da União/2013.

Cada UBS demandou um investimento em recursos federais de R$ 408 mil, totalizando R$ 816 mil. Já a ampliação da Unidade Mista “João Carneiro de Mendonça” é resultado de uma emenda individual inserida no Orçamento Geral da União/2017, no valor de R$ 250 mil. A Unidade Mista receberá duas novas salas para depósito, uma sala para arquivo de prontuários, uma despensa e estacionamento coberto para ambulâncias e veículos a Unidade.

Segundo o prefeito Álvaro Urt, a construção das duas UBS e a ampliação da Unidade Mista tem o propósito de facilitar o atendimento e fortalecer a saúde pública em Bandeirantes. “O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais”, salienta.

“O médico de família tem uma formação ampla e integrada para fazer o atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres”, ressalta Álvaro Urt. Ele avalia ainda que os profissionais que atuam nas Unidades Básicas são qualificados e compõem as equipes de saúde da família com enfermeiros, dentistas e agentes de saúde, sendo, em sua maioria, especialistas em medicina de família e comunidade.

O secretário estadual de Saúde Geraldo Resende afirma que as ações que estão sendo desenvolvidas em Bandeirantes fazem parte da estratégia implantada em sua pasta, com total apoio do governador Reinaldo Azambuja: “Melhorando a estrutura nos municípios, teremos condições de implementar a regionalização, que tanto sonhamos”, concluiu.

Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES).