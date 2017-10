Governo entrega R$ 24 mil em prêmios para servidores nesta quarta-feira

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), e da Fundação Escola de Governo (Escolagov), premia com R$ 24 mil, nesta quarta-feira (25.10), seis servidores públicos estaduais ganhadores do XII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública – Edição 2017. O evento tem início às 10h, no auditório da Governadoria.

No total, 73 projetos foram inscritos em duas modalidades: Práticas Inovadora de Sucesso, através de relatos de práticas implementadas, proveniente de desenvolvimento com esforço e conhecimento do servidor ou grupo de servidores, com resultados mensuráveis, consideradas inovadoras em relação a práticas anteriores, e Ideias Inovadora Implementáveis com trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam vir a ser implementados no âmbito do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, possibilitando a produção de resultados positivos para o serviço público e para a sociedade.

Os projetos classificados em 1º, 2º e 3º lugar, nas duas modalidades, receberão o valor de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil reais, respectivamente, totalizando o valor de R$ 24 mil. Todos os participantes que tiveram seus projetos habilitados receberão, posteriormente, os certificados de participação como incentivo para continuarem inserindo suas ideias e práticas nas próximas edições.

De acordo o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paullino Júnior, o objetivo do prêmio é reconhecer e premiar práticas inovadoras que geram avanços na realização do interesse público, estimular que servidores utilizem seus conhecimentos para aprimorar a gestão pública, compartilhando e difundindo experiências e práticas. “Um dos objetivos desse prêmio é incentivar a participação e a troca de experiências entre servidores na realização de práticas inovadoras e criativas para a gestão pública, formando uma rede”, pontua.

Para o secretário de Estado da SAD, Carlos Alberto de Assis, o elevado número de inscritos na edição deste ano demonstra o interesse dos servidores em participar do processo de modernização na gestão pública. “A maior motivação é a possibilidade de terem suas ideias efetivamente implantadas, com o intuito de aprimorar as ferramentas já utilizadas nos setores de atuação. E o Prêmio de Gestão busca exatamente isso, valorizar e reconhecer essas ideias inovadoras”, destaca.

Os projetos finalistas foram avaliados e escolhidos por uma Comissão Julgadora, composta por 14 membros. Dentre eles, estão representantes da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de MS (Feserp) e Fundação Escola de Governo (Escolagov).

A ação integra a programação da Semana do Servidor Público, promovida pelo Governo do Estado por meio da SAD, responsável pela promoção, valorização e qualidade de vida do servidor público do executivo estadual.

25/10, 10h

Governadoria

Solenidade de Entrega do XII Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública

26/10, 8h30

Auditório do Tribunal Regional do Trabalho (Parque dos Poderes)

Palestra: Educação Financeira com Andreza Stanoski

27/10, 17h

Sunset Servidor

Show Beatles Maníacos

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente à Segov)

28/10, 8h

8º Circuito de Caminhadas do Servidor de MS (Sorteio de Prêmios)

Animação: Grupo Sampri

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente à Segov)

30/10, 18h

Show Regional com Alzira e Tetê Espíndola (Sorteio de Prêmios)

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella