Governo entrega pavimentação e melhorias no Núcleo Industrial de Dourados nesta sexta-feira

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja inaugura nesta sexta-feira (24.11), as obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e iluminação no Núcleo Industrial e do acesso ao Polo Industrial de Dourados. O asfaltamento e demais melhorias feitas no local atenderam demanda dos empresários e beneficia as indústrias e trabalhadores da região. A obra, orçada em R$ 11 milhões, foi garantida com recursos do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI), administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e executada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

O descerramento da placa de entrega da obra será feito pelo governador, no Núcleo Industrial de Dourados e contará com a presença dos secretários de Estado da Semagro, Jaime Verruck, e de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e demais autoridades. Após o ato, na Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced) serão realizadas assinaturas de autorizações de obras no município entregas de equipamentos para o Corpo de Bombeiros e viaturas para a Polícia Militar.

Núcleo Industrial de Dourados

A obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e iluminação no Núcleo Industrial e do acesso ao Polo Industrial de Dourados foi lançada em setembro de 2016. Um ano depois, no final de setembro deste ano, o secretário Jaime Verruck, o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna e o superintendente de Meio Ambiente, Ciência & Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, visitaram o local e constataram os benefícios proporcionados aos trabalhadores e indústrias instalados na região.

“Observamos claramente os benefícios proporcionados aos trabalhadores e às indústrias. Foi um pleito que recebemos há dois anos. Nós agrupamos as demandas e, com os recursos que temos à disposição no FAI, iniciamos a revitalização desta área e de outros núcleos industriais no Estado. É uma ação estratégica fundamental para dar competitividade aos municípios e atrair mais indústrias”, lembrou Verruck.

Desde 2015, o Governo do Estado, por meio da Semagro e com os recursos do FAI, investe na estruturação dos núcleos industriais de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Fátima do Sul a fim de proporcionar mais competitividade às indústrias já instaladas nesses locais e condições atrativas para a vinda de novos empreendimentos.

Em Campo Grande, os recursos do FAI já garantiram as obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais de 1,4 quilômetro de ruas do Polo Industrial Norte. Já no Indubrasil, primeiro núcleo industrial de Mato Grosso do Sul, está sendo feita a revitalização do local. Orçada em R$ 6,6 milhões, a obra inclui pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em 48 mil metros quadrados de área, o equivalente a seis quilômetros de vias.

Os recursos do FAI também possibilitaram os estudos para atender à demanda apresentada pelas empresas instaladas no Núcleo Industrial de Três Lagoas. “Foi solicitada a pavimentação de um acesso com cerca de um quilômetro de extensão que sai da BR-158 até o aeroporto da cidade. É um acesso que ficou bastante movimentado após a conclusão da rotatória na rodovia e para o qual o governador nos pediu que, além de um asfalto apropriado, seja planejada a construção de uma ciclovia para dar segurança aos trabalhadores”, finalizou o secretário.

Texto e foto: Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)