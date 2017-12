Governo entrega novas viaturas à Segurança Pública e lança operação “Boas Festas”

Das 71 viaturas entregues, 31 são veículos Trailblazer e 40 motocicletas que vão reforçar as frotas das polícias Civil e Militar em 19 municípios, um investimento pontual de R$ 4.783.440,00. No total, o programa adquiriu 720 viaturas, distribuídas em quat - Foto: Frederico Miranda

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/08.12.17-BOAS-FESTAS-PORTAL-1.mp3

O policiamento especial de final de ano, denominado “Operação Boas Festas” foi lançado nesta sexta-feira, dia 08, pelo governador Reinaldo Azambuja.

O reforço na segurança, que segue até o dia 08 de janeiro, acontece todos os anos em função do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias da cidade, por conta do 13º salário e festividades natalinas.

Durante a solenidade, o governador ainda entregou 71 novas viaturas para a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Mais uma ação do Programa MS mais Seguro.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, tanto os novos investimentos quanto a operação especial contribuirão para proporcionar mais tranquilidade a toda a população sul-mato-grossense.

Os locais que terão policiamento reforçado foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pela Polícia Militar, através do serviço de inteligência e em consulta às associações. O comandante de policiamento metropolitano, Coronel Renato Tolentino Alves detalhou o efetivo empenhado.

Das 71 viaturas entregues, 31 são veículos Trailblazer e 40 motocicletas que vão reforçar as frotas das polícias Civil e Militar em 19 municípios, um investimento pontual de R$ 4.783.440,00. No total, o programa adquiriu 720 viaturas, distribuídas em quatro etapas.