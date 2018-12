Governador Reinaldo Azambuja conclui MS-178 e entrega casas para 64 famílias em Bonito

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja entregou em Bonito, nesta terça-feira (11), obra esperada há 17 anos: a pavimentação de 17 Km e o recapeamento de outro trecho de 14 km da MS-178, conhecida como Estrada do Curê. Ainda foram entregues 64 unidades do loteamento Lago Azul, com investimentos de R$ 5,4 milhões.

“Essa obra (MS-178) iniciou há 17 anos, a famosa Estrada do Curê, e agora nós finalmente entregamos a obra finalizada”, frisou o governador. A Estrada tem uma extensão de 26 quilômetros, dos quais apenas nove quilômetros eram pavimentados, e liga Bonito a Jardim e Porto Murtinho pela BR-267. Foram investidos 30,2 milhões de recursos federais e estaduais.

É considerada uma obra emblemática para Bonito pela importância para o acesso rodoviário no desenvolvimento do turismo e fomento ao setor agropecuário. “Eu acho muito importante essa infraestrutura que está sendo construída em Bonito, que permite fortalecer a atividade turística e, principalmente, agregar valor a essa indústria sem chaminé que é o turismo, trazendo inúmeros visitantes para o Estado”, destacou.

O ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun, parabenizou o governador pela conclusão da obra e o recapeamento. “Essa entrada de Bonito valorizou muito a cidade. Quem chega a Bonito sabe que está chegando a uma cidade diferente, especial”, disse.

Casas

Em julho deste ano foram entregues 87 moradias, na primeira etapa do Residencial Lago Azul em Bonito. Já nesta terça-feira (11), o governador Reinaldo Azambuja inaugurou a segunda etapa do empreendimento, contemplando outras 64 famílias.

“São habitações que fazem as pessoas melhorarem de vida e saírem do aluguel. Agora você tem algo que é seu, você paga uma pequena prestação mensal, mas é para algo que será seu par ao resto da vida”, disse o governador. Ele lembrou que até o fim do ano fecha os 4 anos de Governo com a entrega de 25.800 casas.

Depois de ver os filhos perderem dois anos de estudo, o capataz Juarez Aparecido Placido, de 29 anos, comemora que agora vai poder deixar a família na cidade para que as crianças estudem. “A gente não tinha condições de pagar aluguel e estou muito feliz porque meus filhos também terão onde estudar”, diz.

Casados há 20 anos, Rands Queiroz, de 56 anos, e Nilza Santos, de 45 anos, vão celebrar o fim de ano pela primeira vez com as chaves da casa própria. “Receber as chaves da minha casa foi emocionante, quase chorei de felicidade. A gente lutou muito para isso e agora o nosso governador realizou nosso sonho”, agradece.

Cada uma das casas possui 42,56 m² de área construída, contendo dois quartos, sala, cozinha, circulação, área de serviço coberta e banheiro.

Entre as agendas de entrega das obras, governador e comitiva visitaram o Balneário Municipal de Bonito e observaram cardume de piraputangas no Rio Formoso

Participaram das solenidades o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Elias Verruck, o secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Helianey Paulo Silva, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun; prefeito de Bonito, Odilson Arruda; presidente da Infraero, Antônio Claret Oliveira; deputado estadual Felipe Orro, além de demais prefeitos.

Texto: Paula Vitorino

Fotos: Chico Ribeiro

Subsecretaria de Comunicação