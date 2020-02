Governo entrega casas e anuncia novos investimentos em Sete Quedas

Sete Quedas (MS) – Além de entregar mais de R$ 13 milhões em obras para Sete Quedas, o governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta terça-feira (18.02) novos investimentos no município: recursos para a construção da pista de caminhada na Avenida Nacional e para o Clube do Laço, estação de tratamento e rede coletora e mais R$ 2 milhões para recapeamento das vias mais antigas.

Dos investimentos entregues nesta terça-feira, o destaque ficou por com conta das 100 unidades habitacionais nos residenciais Iporã I e II, que fizeram a felicidade de famílias como a da atendente de farmácia Marinês Sales, de 35 anos, e do pedreiro Elizeu Ventura da Silva, 34.

O casal Elizeu e Marinês comemoram a casa própria

Eles estão com a mudança pronta para o novo lar, onde vão morar com os três filhos. “É uma felicidade imensa ter finalmente a minha casa”, disse Marinês. “Nós temos 19 anos de casados e a vida inteira pagando aluguel. Ter a nossa casa própria é tudo que poderíamos querer”, completou o marido.

As casas ficam na entrada da cidade, em uma localização privilegiada, e contam com toda infraestrutura como sistema de captação da água da chuva e aproveitamento de energia solar, além de asfalto.

Foram investidos R$ 8,2 milhões na construção das casas, sendo R$ 1,56 milhão de recursos próprios do Governo do Estado.

“É uma parceria: Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal. Se não tivesse essa junção, não seria possível fazer essa entrega”, explicou Reinaldo Azambuja.

As habitações foram construídas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, para atender famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

Governador Reinaldo Azambuja anunciou investimentos para Sete Quedas em saneamento e recapeamento de vias urbanas

Além disso, o governador Reinaldo Azambuja entregou quase R$ 3 milhões em pavimentação e aproximadamente R$ 2 milhões em saneamento.

“O governador é incansável. Já foram investidos quase R$ 50 milhões em obras para o nosso município”, afirmou o prefeito Chico Piroli.

Participaram também da entrega os secretários Eduardo Riedel (Segov) e Sérgio de Paula (Articulação Política), diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, além de diversos prefeitos do Conesul, secretários municipais e vereadores, entre outras autoridades.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Saul Schramm