Governo entrega 5 mil cestas de alimentos a indígenas do Maranhão

O presidente Jair Bolsonaro informou hoje (19) que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) entregou cerca de 5 mil cestas de alimentos aos indígenas do Maranhão. Em mensagem publicada no twitter, o presidente também afirmou que os ministérios da Defesa e da Saúde também estão atuando com suporte de profissionais da saúde e de infraestrutura para atender às comunidades durante a pandemia de covid-19.

A entrega foi feita pela ministra Damares Alves, na sexta-feira (17), em Imperatriz (MA). A medida vai beneficiar indígenas dos povos Krikati, Guajajara e Gavião, Akroá-Gamella, Awa Guajá, Canela, Kaapor, Kreniê, Ticuna do Maranhão, Timbira e Tremembé. A distribuição dos alimentos é realizada para diminuir a vulnerabilidade social, evitando o deslocamento para outros povoados em busca de comida.

Cestas entregues

Segundo o ministério, já foram entregues 14 mil cestas em etapas anteriores da distribuição. A ação faz parte do Plano de Contingência para Populações Vulneráveis, criado pelo governo federal para diminuir os impactos sociais da pandemia. Cerca de R$ 4,7 bilhões devem ser investidos no programa. Em todo o país, 275 mil unidades foram entregues.

Além do ministério, também participam da distribuição dos alimentos a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).