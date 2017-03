Governo e Rio Galeão mais próximos de acordo

O governo e a concessionária Rio Galeão estão próximos de fechar acordo para permitir a continuidade do negócio, afetado pela recessão econômica e pela falta de financiamento, por causa da Operação Lava Jato.

A solução passa pelo pagamento antecipado de um volume "significativo" da taxa de outorga, segundo fonte. Isso só será possível porque a parte da Odebrecht Transport no negócio será vendida.

Após o pagamento antecipado, a concessionária ganhará alguns anos nos quais as parcelas ficariam menores ou até haveria uma carência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários