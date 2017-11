Governo e Prefeitura firmam convênio para a campanha Dourados Brilha, que terá show de Almir Sater

Além da decoração do centro da cidade, a campanha prevê a realização de várias atividades na praça central da cidade, entre elas shows com artistas regionais e com Almir Sater - Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), firmou parceria com a Prefeitura de Dourados para a realização da campanha de Natal “Dourados Brilha”, que começa no dia 8 de dezembro e terá como atração principal o show do cantor e compositor Almir Sater, previsto para o dia 20.

O convênio para o repasse de R$ 100 mil para a campanha, pela Sanesul, foi assinado na manhã desta quarta-feira (01.11) na Governadoria, pela prefeita de Dourados, Délia Razuk, e o diretor-presidente da Empresa de Saneamento do MS, Luiz Rocha. Após a assinatura, um momento de emoção. Antes de fazer o uso da palavra, o governador Reinaldo Azambuja pediu um minuto de silêncio pelo falecimento, nesta madrugada, do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha.

Ao falar sobre a importância do convênio, Reinaldo Azambuja reafirmou que as parcerias são alternativas dos poderes públicos para superar as dificuldades impostas pela maior crise financeira já vivida pelo Brasil, para assegurar a realização de ações em benefício das pessoas. “Acho muito importante esse momento do Natal, momento de festa, de esperança, solidariedade das pessoas, e manter essa tradição é importante. A gente sabe das dificuldades, mas se não buscarmos as parcerias não conseguimos superar essa crise e fazer as entregas para atender a nossa gente”, afirmou o governador.

Também presente na solenidade, o deputado estadual Zé Teixeira, que é de Dourados, destacou a importância do “Dourados Brilha” para a região. “Fiquei muito feliz por ser um dos representantes de Dourados e essa é uma das festas mais lindas que tem na nossa cidade. É uma festa de confraternização do nosso município e precisava ter continuidade, porque quando os administradores conservam as tradições, une as pessoas. Então, em momentos de crise é importante fazer essas parcerias, com o comércio, com o Governo do Estado através da Sanesul”, comentou.

A prefeita Délia Razuk lembrou que a campanha, que já vem sendo realizada há anos, atrai moradores também de outros municípios e movimenta a economia local. “Dourados Brilha é uma tradição da nossa cidade e o Governo do Estado sempre foi parceiro, junto com a Sanesul, e hoje, com a presença de todos os políticos, independentemente de ideologias política, estamos unidos para a realização dessa festa”, destacou.

Além da decoração do centro da cidade, a campanha prevê a realização de várias atividades na praça central da cidade, entre elas shows com artistas regionais e com Almir Sater, que compôs a música “Coração do Brasil”, em comemoração aos 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul.

“Estamos presentes em 68 municípios e essa relação institucional, de estar mais perto das pessoas é uma das propostas da empresa, porque estamos presentes em todos os lares, então, nesses momentos de confraternização, de espírito natalino, é o momento em que a Sanesul está presente”, afirmou Luiz Rocha. Segundo ele, além de levar obras de saneamento aos municípios, a empresa tem o trabalho social voltado para o atendimento dos moradores, das famílias, das pessoas, seguindo a orientação do governador Reinaldo Azambuja, que tem reafirmado sempre que as ações realizadas pela sua administração são “projetos de Estado, e não de Governo”, pois os governos terminam e o Estado e municípios ficam.

Também participaram da solenidade na Governadoria os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), José Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública), os deputados estaduais João Grandão, Herculano Borges e Lídio Lopes; Nilton Pinto Rodrigues, diretor-presidente da Agência Estadual de Metrologia, Sérgio Nogueira, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Dourados, Braz Melo, vereador de Dourados, e Sérgio Vieira, representando o deputado federal Dagoberto Nogueira. Da equipe da Prefeitura de Dourados também estiveram presentes os secretários Gil Esper (Cultura), Rose Ane Vieira (Desenvolvimento Econômico), a procuradora Lourdes Benaduce, o comandante da Guarda Municipal, Sílvio Reginaldo, e o sub-comandante da Guarda, Edivaldo Machado.