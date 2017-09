Governo e prefeitura de Corumbá garantem Infraestrutura ao bairro Padre Ernesto Sassida

Corumbá (MS) – Mais de R$ 21 milhões serão aplicados pelo Governo de Mato Grosso do Sul e pela Prefeitura de Corumbá no conjunto residencial Padre Ernesto Sassida, onde, entre 2012/2013, 1.200 famílias foram colocadas sem nenhuma infraestrutura e equipamentos públicos, como asfalto, posto de saúde, creche, escola e áreas de lazer.

O residencial foi construído na época pelo Governo do Estado, em uma área anteriormente reservada ao núcleo industrial da cidade, e passados cinco anos os moradores convivem com a poeira e a lama, além das dificuldades de acesso aos serviços de saúde, que ficam distantes, e vagas em escolas em bairros próximos.

Em visita a Corumbá, no último dia 20, o governador Reinaldo Azambuja autorizou o processo licitatória para a pavimentação e drenagem de águas pluviais da Avenida Nossa Senhora das Mercês, que corta o populoso bairro de leste a oeste entre a Avenida Nossa Senhora da Candelária e a rua Pedro de Medeiros (Ladário).

Projeto pela metade

O investimento (R$ 8,4 milhões) na obra corresponde a uma parte da contrapartida do Estado ao financiamento de aproximadamente R$ 125, 2 milhões contratado pelo município junto ao Fonplata (Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata), compromisso esse assumido pelo governador com o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira.

A principal avenida do bairro terá toda sua extensão pavimentada – 18.586 metros quadrados de área – e obras complementares de micro e macro drenagem (2.670 metros lineares) e 1.620 metros de drenagem do lençol freático, além da sinalização viária. O bairro já conta com rede de esgoto, implantada pela Sanesul.

“A parceria do Estado será fundamental para resolvermos definitivamente uma situação caótica em que vivem essa gente do Padre Sassida”, afirmou o prefeito. Ele lembrou que era o gestor de Corumbá durante a construção do conjunto e foi contra o projeto porque o mesmo não era contemplava com infraestrutura.

Um novo bairro

Segundo Ruiter, a foto mostrada pelo governo na época do lançamento da obra era completamente diferente do projeto. “A gente foi contra justamente porque as famílias seriam colocadas ali sem nenhuma estrutura adequada, como de fato ocorreu, mas agora vamos trazer dignidade a essas pessoas”, explicou.

Com recursos da primeira etapa do pacote de obras do Fonplata – R$ 12,7 milhões -, a prefeitura também levará pavimentação e drenagem ao bairro, constituindo-se em um dos projetos urbanos que trará maior transformação em uma área. “Vamos, junto com o Governo do Estado, pavimentar 100% do bairro”, garantiu Ruiter.

O prefeito anunciou, durante o lançamento das obras, a construção de uma unidade de saúde, escola e área de lazer no Padre Ernesto Sassida, com recursos de outras fontes, cujos investimentos somam mais de R$ 3 milhões. São obras que também beneficiam Ladário, pois 200 unidades do conjunto estão dentro desse município.

Uma cidadezinha

O anúncio das benfeitorias pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo prefeito Ruiter Cunha são aguardadas com expectativa pelos moradores do residencial, conforme o presidente da associação de moradores Benedito Rojas da Silva, 69 anos. Ele relata que foi prometida a infraestrutura pelo governo anterior, porém nada foi cumprido.

“A gente tem muita confiança no Reinaldo e no Ruiter, pois sabemos que não seremos enganados. Eles vão corrigir o que o outro (governador) deixou de fazer, nos deixando tirando nessa situação critica que vivemos”, comentou Benedito. “Mesmo sem infraestrutura, o bairro cresceu, virou uma cidadezinha, sem violência.”

O baixo índice de criminalidade, segundo ele, é em decorrência da presença de policiais que residem no conjunto – são 60 famílias, entre militares, civis e bombeiros. “Tem alguns roubos, mas é gente de fora”, atesta. “Agora com o asfalto, tudo vai melhorar, até nossas casas serão valorizadas, o comércio vai crescer”, sonha o líder do bairro.

Neste sábado, 30, a Prefeitura de Corumbá realizará no Padre Ernesto Sassida a ação “Prefeito Presente”, que reúne toda a estrutura de serviços públicos do município, com a participação do Governo do Estado e outros parceiros. Benedito Silva disse que o prefeito Ruiter Cunha tem dado total assistência ao bairro, onde foi realizado, recentemente, a recuperação das ruas.

Texto: Sílvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários