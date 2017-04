Governo e empresários do ramo do vestuário tratam de instalação de indústrias em Três Lagoas

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja e o secretário Jaime Verruck (Semagro) se reuniram com empresários do ramo do vestuário e confecção nesta quinta-feira (27) para discutir a atração de novos investimentos para a região de Três Lagoas. O objetivo é conceder incetivos fiscais para que as indústrias TNG e Lorsa Jeans tenham as atividades expandidas em Mato Grosso do Sul. A lógica da negociação é a troca de impostos por empregos. Estimativa do empresário Paulo Totaro, dono da Lorsa Jeans, aponta que a instalação de uma fábrica em Três Lagoas geraria 50 empregos diretos, podendo chegar a 100 em segundo momento. Já uma possível ampliação da unidade da TNG na cidade faria o número de colaboradores dobrar de 80 para 160, falou Tito Alcântara Bessa Júnior, proprietário da marca. A proposta será apresentada oficialmente por meio da carta consulta ao poder público, mas a efetivação dos projetos já é tida como certa por todos que participaram da audiência. Também estiveram presentes no encontro o deputado estadual Eduardo Rocha e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, Antonio Luiz Teixeira Empke Junior.

Foto-legenda

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários