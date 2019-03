Governo e Assembleia assinam termo para criação de programa de TV sobre direitos das mulheres

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria Especial de Cidadania e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, firmaram na tarde de ontem (27.3), um termo de cooperação para a produção e veiculação de um programa televisivo mensal, com o objetivo de colocar em pauta os temas mais importantes que afetam a vida das mulheres.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, a iniciativa representa a preocupação da Casa de Leis com os direitos das mulheres: “Nós reforçamos o nosso compromisso com a representatividade feminina na Casa de Leis demonstrando que apoiamos e que queremos fazer parte dessa luta, pelos direitos das mulheres e pelo combate à violência doméstica”, afirmou o parlamentar.

Os inúmeros casos de violência contra a mulher reforçam a discussão sobre a violência de gênero no estado e no Brasil. O programa “Mulheres em Debate”, surgiu após reunião realizada entre a Subsecretaria de Cidadania, a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher e a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar, reforçando assim as ações desenvolvidas no enfrentamento à violência contra a mulher.

Para a subsecretária de cidadania, Luciana Azambuja Roca, o programa será uma ferramenta inédita em Mato Grosso do Sul e importante na causa: “Esse programa será um marco no enfrentamento e combate ao feminicídio e todas as formas de violência”, afirmou a subsecretária.

Participaram da assinatura do Termo de Cooperação o presidente da ALMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB); o primeiro secretário da ALMS, deputado Zé Teixeira (DEM); a subsecretária de Cidadania, Luciana Azambuja Rocca, com a subsecretária adjunta, Maria Thereza Trad; a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja; além do gerente de Rádio e TV da ALMS, Maurício Picarelli.

Texto: Jaqueline Hahn Tente – Subsecretaria Especial de Cidadania (Secid).

Fotos: Wagner Guimarães – ALMS.