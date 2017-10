Governo dos EUA questiona legitimidade de eleições na Venezuela

O governo dos Estados Unidos afirmou hoje (12) que uma "série de ações" realizadas pelo Conselho Eleitoral da Venezuela (CNE) colocam dúvidas sobre a legitimidade do pleito, marcado para o próximo domingo (15).

"Os EUA estão preocupados com uma série de ações do CNE da Venezuela, que põem em xeque a legitimidade do processo eleitoral", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

A porta-voz não explicou a quais ações se referia, mas, durante a campanha, a oposição venezuelana denunciou uma série de irregularidades, que teriam a participação do CNE, para favorecer os candidatos chavistas, aliados do presidente Nicolás Maduro.

A campanha, que começou no último dia 23 de setembro, termina nesta quinta-feira. No domingo, opositores e chavistas medirão forças para tentar vencer os governos dos 23 estados do país. Atualmente, 20 estão sob o controle de aliados de Maduro.

"Pedimos ao governo venezuelano que realize eleições livres e justas. Sabemos, com grande preocupação, que não serão permitidos observadores internacionais independentes e pedimos que sejam autorizados observadores nacionais independentes para fiscalizar as eleições e a apuração dos resultados", indicou Nauert.

Além disso, a porta-voz destacou que os EUA e a comunidade internacional estão acompanhando de perto o processo eleitoral e enviou uma mensagem aos cidadãos da Venezuela.

"Continuamos apoiando o povo da Venezuela enquanto trabalham por um futuro democrático, pacífico e, esperamos, próspero. Continuamos pensando neles, sabemos que é um momento difícil", disse.

