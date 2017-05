Governo dos EUA nega que Trump tenha revelado informações confidenciais à Rússia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, "não conversou sobre fontes, métodos ou operações militares" com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak, em uma reunião no Salão Oval da Casa Branca, na semana passada.

Em reportagem do Washington Post desta segunda-feira, a publicação afirma que Trump revelou informações confidenciais aos dois diplomatas russos, que envolveriam o grupo terrorista Estado Islâmico. "Durante a reunião do presidente Trump com o ministro Lavrov, uma ampla gama de assuntos foi discutida, entre os quais estavam os esforços comuns e as ameaças sobre como conter o terrorismo", afirmou Tillerson.

Em uma breve declaração após a divulgação da reportagem, o conselheiro de Segurança Nacional, H.R. McMaster afirmou que "a história que apareceu nesta noite é falsa". Segundo McMaster, em nenhum momento, fontes de inteligência ou métodos foram discutidos. "Eu estava naquela sala. Isso não aconteceu." (Victor Rezende - [email protected] )

Veja Também

Comentários