Governo dos EUA diz estar avaliando decisão contrária ao decreto de Trump

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos respondeu à decisão de uma corte de apelações que contraria o decreto do presidente Donald Trump - que restringe a imigração do país -, dizendo que "está revendo a decisão e considerando as opções".

O tribunal disse que o governo não forneceu evidências de que pessoas dos países listados no decreto cometeram um "ataque terrorista" nos EUA. O painel de três juízes afirmou que a administração Trump também não conseguiu provar a urgência do decreto para que ele entre em vigor imediatamente.

O procurador-geral do Estado de Washington, de onde veio o bloqueio ao veto de Trump, disse que o presidente deveria abandonar sua "falha, apressada e perigosa" proibição contra viajantes de sete países de maioria muçulmana.

O governador de Washington, Jay Inslee, disse que a recusa da corte em manter o veto de Trump "é uma vitória para Washington e toda a nação". Em uma declaração, o democrata afirma que a decisão enfatiza que ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente.

David Miliband, presidente do Comitê de Resgate Internacional, que ajuda no reassentamento de refugiados, se disse satisfeito com a decisão da corte de apelações. "Estamos gratos de que podemos voltar ao trabalho com refugiados que fugiram da guerra e da violência". (Matheus Maderal, com informações da AP - matheus.maderal@estadao.com)

