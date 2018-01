Governo do RN decreta calamidade na segurança pública

Em meio a uma greve de policiais civis e militares no Rio Grande do Norte, o governador do Estado, Robinson Faria (PSD), declarou situação de calamidade pública na área de segurança. Os agentes reduziram suas atividades desde o dia 19 de dezembro em protesto contra o atraso no pagamento de salários.

O decreto de calamidade foi publicado neste sábado, 6, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo a publicação, "enquanto perdurar a situação declarada", ficam disponíveis para atendimento nos serviços do setor todos os bens e servidores da administração pública direta e indireta.

A medida também permite ao governo "requisitar ou contratar, em caráter emergencial", quaisquer serviços e bens disponíveis, públicos ou privados, com vistas ao "restabelecimento da normalidade". Em dezembro, o governo potiguar pediu verba extra de R$ 600 milhões à União para regularizar o pagamento dos servidores. O Ministério da Fazenda, no entanto, vetou a ajuda.