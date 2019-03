Governo do Rio recebe propostas para licença de uso do Maracanã

O governo do Rio de Janeiro informou que já começou a receber propostas para a permissão de uso do estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. A licença para uso da arena terá duração inicial de 180 dias.

O estádio foi concedido à iniciativa privada pela primeira vez em 2013, depois de uma reforma para a Copa do Mundo de futebol de 2014. A concessão, vencida por um consórcio liderado pela empreiteira Odebrecht, tinha o prazo de 35 anos, mas foi rompida este ano, por decisão do governo fluminense.

O governo considerou que a concessionária Complexo Maracanã Entretenimento não cumpriu com as cláusulas do contrato.

Os interessados em gerir o estádio pelos próximos seis meses devem entregar suas propostas até quinta-feira (4), ao meio-dia. O resultado será divulgado no dia seguinte (5), às 17h e o vencedor assumirá a gestão do estádio no dia 19.

Durante o período de validade da permissão, os custos relativos à gestão do complexo esportivo, localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, serão de responsabilidade da empresa ou clube permissionário.