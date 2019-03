Governo do Rio quer concluir obra do Museu da Imagem e do Som

O governo do estado do Rio de Janeiro quer retomar ainda este ano as obras do Museu da Imagem e do Som, na praia de Copacabana.

O edital para a conclusão das obras, orçadas em R$ 41 milhões, foi publicado hoje (29) no Diário Oficial do estado e no Diário Oficial da União.

A chamada pública busca empresas interessadas em assumir a terceira e última etapa das obras, que já estão 70% prontas.

Nesta fase, a empresa contratada vai realizar os acabamentos e instalações de diversos tipos, como elétrica, hidráulica e acústica.

O prazo para entregar as propostas vai até 30 de abril. Segundo o governo, os recursos para a construção estão previstos pelo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro.

Concebido para ser um boulevard vertical de oito andares, a nova sede do museu começou a ser construída em 2010, e sua inauguração chegou a ser prevista para 2012. Após sucessivos atrasos, a obra foi suspensa em 2016.

O Museu da Imagem e do Som existe desde 1965 e celebra a produção cultural nacional e carioca, com um acervo que reúne fotos, discos, filmes, vídeos, instrumentos musicais e documentos, incluindo programas, roteiros e fotos da Rádio Nacional, veículo da EBC.

Enquanto seu novo espaço não é inaugurado, o MIS ocupa dois endereços: um na Praça XV, e outro na Lapa, ambos no centro do Rio de Janeiro.