Governo do Rio paga salário de setembro a uma parte do funcionalismo

O governo do Rio de Janeiro paga hoje (17) o salário integral de setembro para mais uma parte dos servidores estaduais. Vão receber o dinheiro funcionários ativos da Secretaria de Fazenda e Planejamento e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj).

Já receberem os vencimentos os servidores da área de Segurança Pública e aos ativos da Educação, alcançando 52% da folha de setembro. Cerca de 220 mil servidores seguem com o salário em aberto e sem previsão de receber este mês.

Segundo a Secretaria de Fazenda, o pagamento será feito em data ainda a ser definida, a depender do ritmo da arrecadação tributária nos próximos dias.

Também hoje, o governo informou que será pago o salário de agosto para os servidores que recebem vencimento líquido de até R$ 6.161, e para os funcionários ativos da área da Saúde. No total, vão ser depositados R$ 102,5 milhões.

Após esses pagamentos, o governo do estado terá quitado 96,7% da folha de agosto. Mais de 15 mil funcionários continuam com o salário em aberto há mais de um mês e sem previsão de receber.